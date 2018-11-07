МЗС України висловило протест РФ через продовження арешту політв’язня Гриба

7 листопада, 2018 - 20:52
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з рішенням російського суду продовжити тримання під вартою українського політв’язня Павла Гриба.
Про це речниця українського МЗС Мар’яна Беца на писала у Twitter.
"Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення", - заявила вона.
Фарс у справі П.Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019р. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 7, 2018
Джерело: День