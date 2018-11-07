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МЗС України висловило протест РФ через продовження арешту політв’язня Гриба

7 листопада, 2018 - 20:52
Фото з Facebook-сторінки Ірини Ромалійскої

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з рішенням російського суду продовжити тримання під вартою українського політв’язня Павла Гриба.

Про це речниця українського МЗС Мар’яна Беца на писала у Twitter.

"Фарс у справі Павла Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019 року. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення", - заявила вона.

Джерело: День

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