Ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, перший президент від Республіканської партії, визволитель американських рабів, національний герой США

На Закарпатті стартував аукціон "Купи зустріч-подаруй дитині свято"

7 листопада, 2018 - 16:29
Фото надане організаторами

Уже 10-й рік поспіль абсолютно різні за віком та фахом люди стають «живими лотами». Зустріч з ними можна придбати, якщо ставка переможе.

Цьогоріч аукціон тільки розпочався, а охочих стати лотами уже понад 300. Це студенти, політики, громадські діячі, волонтери та навіть цілі родини. Ставка починається з 50 гривень, крок підняття – 20 грн.

«Уже 10 рік поспіль ми проводимо цю акцію. Це напевно найдовша благодійна ініціатива такого роду в країні. Колись їх було багато. І наша ідея теж запозичена. Але зараз закарпатський аукціон – наймасовіший. Уже є більше трьох сотень лотів. Десь 120 в Інстаграмі,  і понад 200 у Фейсбуці. Зібрані гроші традиційно будуть витрачені на потреби дитячих будинків та шкіл-інтернатів. Конкретніше можна буде сказати, коли буде зібрана сума. Тоді вже можна орієнтуватися на масштаб допомоги. Рішення щодо допомоги ми приймаємо загально на Великій зустрічі волонтерів, яка цьогоріч відбудеться після закриття і оплати усіх ставок – 16 грудня у Ляльковому театрі», – розповіла «Дню» голова БФ «Подаруй дитині свято».

Нагадаємо, торік була зібрана рекордна сума коштiв – понад 250 тис.грн. Лотами аукціону стало 945 учасникiв у Фейсбуку та Iнстаграмi.

Вікторія Жуйко, Ужгород

Джерело: День

Більше новин

Amazon і Miсrosoft контролюють більше 50% українського ринку хмарних сервісів
У Харкові завершила навчання третя хвиля громадських радників
Україна та Фінляндія обговорили спільні дії зі звільнення в'язнів Кремля
День в ООС: Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ
Вибухи в Ічні сталися через диверсію, - прокуратура
Смертельне ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевої та Дронова

Новини партнерів

Loading...