На Закарпатті стартував аукціон "Купи зустріч-подаруй дитині свято"

Уже 10-й рік поспіль абсолютно різні за віком та фахом люди стають «живими лотами». Зустріч з ними можна придбати, якщо ставка переможе.

Цьогоріч аукціон тільки розпочався, а охочих стати лотами уже понад 300. Це студенти, політики, громадські діячі, волонтери та навіть цілі родини. Ставка починається з 50 гривень, крок підняття – 20 грн.

«Уже 10 рік поспіль ми проводимо цю акцію. Це напевно найдовша благодійна ініціатива такого роду в країні. Колись їх було багато. І наша ідея теж запозичена. Але зараз закарпатський аукціон – наймасовіший. Уже є більше трьох сотень лотів. Десь 120 в Інстаграмі, і понад 200 у Фейсбуці. Зібрані гроші традиційно будуть витрачені на потреби дитячих будинків та шкіл-інтернатів. Конкретніше можна буде сказати, коли буде зібрана сума. Тоді вже можна орієнтуватися на масштаб допомоги. Рішення щодо допомоги ми приймаємо загально на Великій зустрічі волонтерів, яка цьогоріч відбудеться після закриття і оплати усіх ставок – 16 грудня у Ляльковому театрі», – розповіла «Дню» голова БФ «Подаруй дитині свято».

Нагадаємо, торік була зібрана рекордна сума коштiв – понад 250 тис.грн. Лотами аукціону стало 945 учасникiв у Фейсбуку та Iнстаграмi.

Вікторія Жуйко, Ужгород