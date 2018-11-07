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Нардепи написали Путіну відповідь на санкції: "Чорт московський, не будеш ти і свиней християнських пасти"

7 листопада, 2018 - 12:37
Фото з Facebook

Народні депутати України, які потрапили під дію російських санкцій, склали листа президенту РФ Володимиру Путіну. Листа зачитав у Верховній Раді народний депутат від БПП Олексій Гончаренко, передає Еспресо.TV.

"Українські депутати - Путіну! Ти, президент, чорт московський, і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар! Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб’єш? Не будеш, сучий ти сину, синів українських під собою мати. Твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти. Тепер кінчаємо, бо число знаємо і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, за це поцілуй у д*пу нас!" - виголосив нардеп.

На своїй сторінці у Facebook Гончаренко пояснив, що за основу листа автори взяли текст послання запорізьких козаків турецькому султану, щоб "не вигадувати велосипед".

"Велосипед вигадувати не стали. Наші предки козаки вже подали приклад, як вести переговори з ворогами на міжнародному рівні. Звичайно ж, минуло багато часу і адресат послання змінився. Але слова, які все гранично ясно пояснюють - залишилися", - написав Гончаренко.

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