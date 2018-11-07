Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Президент України Петро Порошенко 7 листопада підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату. Відповідні дані містяться на сайті Верховної Ради.

Вранці 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому президентський законопроект № 9208, за допомогою якого схвалила передачу Андріївської церкви Вселенському Патріархату для проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій. Сама будова при цьому залишиться у державній власності. За з другого разу проголосували 237 народних депутатів (спочатку - 216 голосів). У той же день документ був підписаний спікером Андрієм Парубієм.

Андріївську церкву передадуть у безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій з умовою, що Вселенський Патріархат буде дотримуватися законодавства про охорону культурної спадщини. При цьому передача будівлі в користування тягне за собою виключення її з переліку нерухомих об'єктів культурної спадщини заповідника "Софія Київська".