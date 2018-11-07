Ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, перший президент від Республіканської партії, визволитель американських рабів, національний герой США

Проміжні вибори до Сенату США виграла Республіканська партія

7 листопада, 2018 - 09:14
Фото Reuters

Республіканська партія США виграла проміжні вибори до Сенату країни та зберегла більшість у верхній палаті Конгресу. Про це повідомляє "Голос Америки".

Перемога Республіканської партії була передбачуваною. Загалом переобиралися 9 республіканців, всі інші кандидати - демократи. При цьому 10 демократів переобиралися в округах, де переміг Дональд Трамп.

Результати виборів посилюють позиції адміністрації Трампа. Якби більшість у Сенаті отримали демократи, він не зміг би розраховувати на співпрацю з ними. Перемога ж республіканців унеможливлює імпічмент Трампа, оскільки для цього потрібна підтримка двох третин Сенату, навіть у разі перемоги демократів у нижній палаті Конгресу - Палаті представників.

До проміжних виборів обидві палати Конгресу контролювалися республіканцями - вони контролювали 51 місце в Сенаті, у той час, як Демократична партія контролювала 49 місць, у тому числі двох незалежних сенаторів - прибічників Демократичної партії.

Більше новин

Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату
Канада і ЄС мають спільні погляди на ситуацію в Україні
Тернопільська область ввела мораторій на публічне використання російської мови
Рада Європи закликала Україну забезпечити виборчі права переселенців
Рада ухвалила у першому читанні закон про гуманітарне розмінування на Донбасі
Глава ЦВК закликає Раду визначитися із системою виборів в Україні

Новини партнерів

Loading...