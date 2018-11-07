Протест проти керівника Укртрансбезпеки: Омелян повторно ініціював звільнення Ноняка

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вже звертався до уряду щодо звільнення керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, але досі безрезультатно. Про це він поінформував активістів - власників машин на єврономерах та маршруток, які своїми автомобілями перекрили у середу столичний проспект Перемоги, повідомляє Укрінформ.

“З усіма фактами я вже звертався до Кабміну щодо відставки пана Ноняка. На жаль, це не було підтримано. Сьогодні я звернуся повторно. Є певна процедура, якої треба дотримуватися, тому я думаю, що сьогодні ще не буде рішення, але звернення з мого боку буде”, - сказав Омелян.

Він запевнив присутніх у тому, що добре обізнаний із ситуацією у сфері автобусних та вантажних перевезень, у тарифному контролі, знає про факти корупції. “Я - за те, щоб створити прозорі правила гри, хоча ми забезпечили їх на рівні нормативних актів, прийнявши усі необхідні постанови”, - сказав міністр.

Глава Мінінфраструктури закликав учасників акції не мовчати з приводу ситуації, яка склалася, але всі звинувачення повинні мати докази. “Треба не боятися, а сміливо йти вперед, бо лише разом ми зможемо будувати державу”, - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, з сьомої години на проспекті Перемоги під міністерством мітингарі вимагають звільнення керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка та прийняття законопроектів №8487 и 8488, які передбачають зниження акцизу на розмитнення машин. Учасники акції також виступають проти підвищення цін на пальне і забезпечення належної якості доріг.

Друга частина акції проходить в урядовому кварталі - під будівлями Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Раніше міністр інфраструктури Омелян в ефірі одного з телеканалів заявив, що має факти щодо зловживання Михайла Ноняка на займаній посаді.