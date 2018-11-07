Смертельне ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевої та Дронова

Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених в смертельному ДТП в центрі Харкова.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відзначається, що захист Дронова та сам обвинувачений заперечували проти задоволення клопотання прокуратури. Вони стверджували, що ризики, на які посилається обвинувачення, не доведені.
Дронов також заявляв, що готовий здати закордонний паспорт і права на підтвердження того, що не має наміру переховуватися та вчиняти нове правопорушення.
Захист Зайцевої також заперечував проти задоволення клопотання прокуратури, називаючи ризики непідтвердженими і необґрунтованими.
Адвокати стверджували, що стан здоров'я їхньої підзахисної продовжує погіршуватися.
Постраждалі та їхні представники підтримали клопотання обвинувачення.
Суд продовжив утримання під вартою обох обвинувачених на 60 днів – до 5 січня 2019 року.
Відзначається, що сама справа по суті 7 листопада не розглядалася.
Адвокат Дронова Сергій Перепелиця попросив суд дати час, щоб ознайомитися з результатами додаткової комплексної судової автотехнічної експертизи і експертизи відео- і аудіозапису, а також сформувати позицію захисту.
Наступне засідання у справі призначили на 13 листопада.