Смертельне ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевої та Дронова

Київський райсуд Харкова продовжив до 5 січня арешт Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених в смертельному ДТП в центрі Харкова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що захист Дронова та сам обвинувачений заперечували проти задоволення клопотання прокуратури. Вони стверджували, що ризики, на які посилається обвинувачення, не доведені.

Дронов також заявляв, що готовий здати закордонний паспорт і права на підтвердження того, що не має наміру переховуватися та вчиняти нове правопорушення.

Захист Зайцевої також заперечував проти задоволення клопотання прокуратури, називаючи ризики непідтвердженими і необґрунтованими.

Адвокати стверджували, що стан здоров'я їхньої підзахисної продовжує погіршуватися.

Постраждалі та їхні представники підтримали клопотання обвинувачення.

Суд продовжив утримання під вартою обох обвинувачених на 60 днів – до 5 січня 2019 року.

Відзначається, що сама справа по суті 7 листопада не розглядалася.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця попросив суд дати час, щоб ознайомитися з результатами додаткової комплексної судової автотехнічної експертизи і експертизи відео- і аудіозапису, а також сформувати позицію захисту.

Наступне засідання у справі призначили на 13 листопада.