Сьогодні набрав чинності закон про електронні довірчі послуги

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що 7 листопада набрав чинності закон про електронні довірчі послуги. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закон (про електронні довірчі послуги — ред.), який вступає сьогодні в силу, дає широкий новий спектр ідентифікації і активності для електронної комерції... Цей закон я вважаю одним з революційних для запровадження в Україні повноцінного електронного врядування», — сказав Петренко.

Він додав, що Міністерством юстиціії зафіксовано 45 мільйонів контактів українців з державними реєстрами і державними сервісами за минулий рік.

Закон України «Про електронні довірчі послуги» спрямований на реформування національної нормативної бази у сфері електронного цифрового підпису шляхом імплементації законодавства Європейського Союзу, розбудову єдиного простору довіри на основі системи електронних довірчих послуг.

У законі також визначені умови визнання в Україні електронних довірчих послуг, які надаються іноземними постачальниками, що має забезпечити активний розвиток транскордонного співробітництва та інтеграцію нашої держави у світовий електронний інформаційний простір

Документ визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, зокрема транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у цій сфері, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.

Таким чином, врегульовуються відносини у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Зокрема, запроваджуються такі механізми, як електронна ідентифікація, електронний підпис, електронна печатка, електронна позначка часу, реєстрована електронна доставка, інтероперабельність тощо.

Крім того, Закон полегшує транскордонне використання онлайн-послуг, створює умови для безпечної електронної ідентифікації і автентифікації, а також взаємного визнання ключових компонентів транскордонних цифрових послуг, таких як електронна ідентифікація, електронні підписи, електронні документи та послуги, визначає основні принципи державного регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Документом також запроваджується адміністративна послуга з внесення юридичних та фізичних осіб — підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги (ЕДП), до Довірчого списку, а також встановлюється порядок ведення такого списку. Крім того, визначається процедура незалежної оцінки відповідності для ЕДП та можливість використання зазначеними особами у своїй діяльності як національних, так і міжнародних стандартів.

Закон № 2155-VIII, ухвалений Верховною Радою 5 жовтня 2017 року, набирає чинності через рік із дня його опублікування.