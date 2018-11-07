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США закликали мешканців Донбасу бойкотувати псевдовибори в ОРДЛО

7 листопада, 2018 - 17:04
Фото: korrespondent.net

Посольство США в Україні закликало мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участь у "бутафорських виборах" 11 листопада, які організовує Росія.

Про це йдеться у Facebook посольства.

"Жителям східної України слід бойкотувати ці «вибори», які не відповідають ні Мінським угодам, ні українському законодавству", - заявили американські дипломати.

У посольстві наголосили, що Москва лише роздмухує конфлікт на Донбасі так званими виборами в "ДНР/ЛНР".

Джерело: День

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