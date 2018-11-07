Суд РФ продовжив арешт українцю Грибу до 24 квітня

Російський суд продовжив запобіжний захід Павлу Грибу, якого викрали російські спецслужби в Білорусі і звинувачують у підготовці теракту, до 24 квітня. Про це повідомив його батько Ігор Гриб.

"Продовження запобіжного до 24 квітня 2019 року", - повідомив Гриб.

Крім того, він розповів, що розгляд справи по суті призначено на 15 листопада.

Нагадаємо, 7 вересня 2017 року стало відомо, що зниклий у Білорусі українець Павло Гриб перебуває в Краснодарському СІЗО в РФ.

У РФ Грибу висунуто обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

Під час одного з судових засідань Павло не визнав своєї провини.

Нагадаємо, раніше батько Гриба повідомляв, що суд повернув справу і самого Павла Гриба в Краснодар.