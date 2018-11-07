Таїланд звільнить туристів з 21 країни від сплати візового збору

Уряд Таїланду звільнить туристів з 21 країни, в тому числі й України, від сплати візового збору. Пільговий режим в'їзду діятиме з 1 грудня по 31 січня 2019 року. Про це повідомляє Bangkok Рost.

Від сплати візового збору у розмірі 2000 батів (60 доларів) будуть звільнені власники паспортів Андорри, Бутану, Болгарії, Китаю, Кіпру, Ефіопія, Фіджі, Індії, Казахстану, Латвії, Литви, Мальдів, Мальти, Мавританії, Папуа-Нової Гвінеї, Румунії, Сан-Марино, Саудівської Аравії, Тайваню, України та Узбекистану. Пільговий режим поширюється на іноземців, термін перебування яких у Країні тисячі посмішок не перевищує 15 днів.

За даними Імміграційного бюро Таїланду, кількість іноземних туристів продовжує знижуватися з січня 2016 року. Очікується, що ініціатива зі скасуванням візового збору допоможе збільшити турпотік на 30%. Згідно з офіційними даними, за дев'ять місяців 2018 року Таїланд відвідали 28,54 млн іноземних туристів, що на 8,7% більше, ніж торік за той самий період.

Втім, у Таїланді більше стурбовані підрахунком гостей з Китаю, які складають більшість відпочивальників (на другому місці громадяни Південної Кореї, треті - росіяни).

У вересні країну відвідали майже 648 тисяч китайців, що на 14,89% більше, ніж торік. Однак у третьому кварталі їхній потік скоротився на 8,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це пов'язано з високою смертністю китайських громадян на курортах Таїланду. В 2016 року в країні загинуло 14 китайських туристів, у 2017-му - троє, а з початку нинішнього року - 9. Повідомляється, що в основному китайці гинуть під час відпочинку і розваг на воді.