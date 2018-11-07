Трамп не планує зустріч із Путіним у Парижі, - заява

Президент США Дональд Трамп заявив, що з російським лідером Володимиром Путіним можна мати успішні зустрічі, і вважає анексію Криму, скоріше, поразкою політики свого попередника Барака Обами.

Про це він заявив під час прес-конференції в середу у Білому домі за підсумками голосувань на проміжних виборах до Конгресу США, повідомляє Укрінформ.

“Я мав дуже-дуже добру зустріч із президентом Путіним (у Гельсінкі – ред.). Ми говорили багато про безпеку, про Сирію, про Україну, про той факт, що це президент Обама дозволив, щоб Україна втратила велику частину територій”, – зазначив чинний глава Білого дому.

На зауваження репортера про те, що Крим анексував саме Путін, Трамп відповів: “Це було зроблено за часів президента Обами. Це зробив не я… Це президент Обама дозволив цьому статися”.

Водночас, він поділився планами щодо подальших зустрічей із кремлівським лідером.

“Ми не маємо запланованих (зустрічей з Путіним – ред.) у Парижі, я не думаю, що у нас це заплановано”, – відповів американський президент на запитання, чи очікуються його перемовини з Путіним у Франції 11 листопада під час вшанування 100-ї річниці завершення Першої світової війни.

При цьому він зазначив, що візьме участь у спільному ланчі в Парижі, де, очевидно, буде присутній і президент Росії.

Трамп також підтвердив, що має намір провести переговори з Путіним на саміті “Великої двадцятки”, який відбудеться наприкінці листопада – на початку грудня цього року в Аргентині.