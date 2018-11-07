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Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників Конгресу США

7 листопада, 2018 - 11:44
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників Конгресу США. Про це у Twitter повідомив начальник штабу лідера демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі - Дрю Хемміл.

«Президент Трамп зателефонував лідеру Пелосі о 23:45, щоб висловити свої вітання з приводу здобуття більшості Демократами в Палаті представників. Він також прийняв її заклик до двопартійної співпраці», - написав він.

Як повідомлялося, за результатами проміжних виборів до Конгресу США, Демократична партія вперше за вісім років заволодіє більшістю в Палаті представників, натомість республіканці утримають контроль над Сенатом.

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