У центрі Києва обмежать рух через підготовку до новорічно-різдвяних свят

У столиці починають підготовку новорічно-різдвяних свят, у зв’язку з чим у центрі міста обмежуватимуть рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

Відзначається, що новорічні святкування розпочнуться 15 грудня.

Вони проходитимуть на Софійській площі і Володимирському проїзді, на Контрактовій площі, вулиці Петра Сагайдачного та на територіях, прилеглих до входів до верхньої та нижньої станцій фунікулера.

“Уже із 24 листопада на вказаних локаціях розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання проекту. У зв’язку із цим передбачено обмеження руху“, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 24 листопада до 24 січня обмежать рух транспорту уздовж Володимирського проїзду (права смуга у напрямку руху до Михайлівської площі).

Також у цей період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Під час самого святкування також діятиме заборона руху уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку):

19 грудня – з 16:00 до 22:00

24 грудня – з 16:00 до 22:00

31 грудня – з 20:00 до 03:00 1 січня 2019 року

01 січня 2019 року – з 14:00 до 22:00

07 січня 2019 року – з 12:00 до 16:00

“У зв’язку із цією забороною буде дозволено рух транспортних засобів щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні на вулиці Хрещатик”, – відзначили в КМДА.

Також, повідомляється, що буде внесено зміни у маршрути наземного пасажирського транспорту. А фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.

Зазначається, що на Софійський площі встановлять головну ялинку столиці. Її урочисто засвітять 19 грудня о 19:00.

На площі також запустять потяг бажань “Полярний Експрес”, де кожен охочий зможе проїхатися та загадати бажання.

У сквері на Володимирському проїзді розташують зону розваг для дітей.

Контрактову площу оформлять у стилі творчості відомої української художниці Марії Приймаченко. Тут 7 січня влаштують різдвяні святкування із виконанням масової коляди та пригощанням кутею.

Традиційна Хода звіздарів пройде Андріївським узвозом та заколядує з усіма поблизу ялинки на Контрактовій площі.

У сквері розташується Резиденція Святого Миколая.

Повідомляється, що відповідальність за підготовку, проведення та співфінансування заходу взяло на себе підприємство об’єднання громадян “Ініціативи Столичні”.