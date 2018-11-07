У Харкові завершила навчання третя хвиля громадських радників

5 листопада у правовому клубі PRAVOKATOR м. Харків завершився останній етап підготовки третьої хвилі громадських радників, яких також називають параюристами.

Про це передають організатори курсу.

Громадські радники – це люди, які не мають юридичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, спрямоване на правову допомогу жителям місцевої громади у найбільш типових для них питаннях.

Цього разу до навчання були запрошені небайдужі громадяни східних областей: Харківської, Донецької, Луганської та Полтавської. Попередні випуски громадських радників навчались в Києві та Одесі.

Акцент було зроблено на можливостях вирішення потреб людини та сприяння змінам у громадах. Запрошені експерти без удаваного пафосу створювали умови для вивчення модулів: «Основоположні права людини», «Життя в громаді», «Системні зміни через співпрацю».

Серед комплексу тем були розглянуті питання комунікації у громадах, інформаційної цифрової безпеки, новації в освіті, медицині та інші.

У складі мережі громадських радників буде можливість продовження підвищення своєї кваліфікації, спроможності здобувати і вдосконалювати свої знання.

Було обговорено проект Меморандуму про співпрацю і партнерство, з прописаними принципами діяльності громадських радників, що позиціонуються як стала, відкрита, самоорганізована спільнота, які за допомогою експертного потенціалу вирішує потреби людини та сприяють демократичним змінам у громадах. Спільно визнаючи необхідність об’єднання зусиль задля того, щоб відповідати на правові потреби людини та сприяти підвищенню спроможності громад вирішувати питання правовим шляхом.

Мережа громадських радників може стати важливим і дієвим інструментом у подоланні правової неосвіченості великої кількості жителів України, і в першу чергу – найбільш незахищених верств населення та мешканців відділених, важкодоступних громад.

Розвиток мережі громадських радників здійснюється в Україні за ініціативи та підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги Мережа правового розвитку Українська фундація правової допомоги.