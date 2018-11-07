У Кіровоградській області збудовано першу сільську амбулаторію

У селі Протопопівка Приютівської територіальної громади Кіровоградської області збудовано першу амбулаторію в рамках реалізації реформи сільської медицини. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, інформує Урядовий портал.

Загалом затверджено 513 проектів нового будівництва сільських амбулаторій на суму 2,7 млрд грн по всіх областях України. Заплановано придбання 497 автомобілів для цих амбулаторій. Це робиться в рамках імплементації закону України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості".

"Наразі по Україні зареєстровано повідомлення про початок будівництва 81 об’єкта. Маємо різні темпи: деякі регіони рухаються швидко, а деякі відстають. Області-лідери: Кіровоградська, Дніпропетровська, Луганська, Харківська та Рівненська", - заявив Зубко.

Віце-прем’єр закликав регіони пришвидшити темпи будівництва: як з точки зору оформлення земельних ділянок, так і з точки зору документації - укладання договорів з генпроектувальниками, отримання висновків експертизи, оголошення тендерів та визначення генпідрядників.