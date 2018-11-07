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У Польщі сьогодні стартують навчання НАТО Anakonda-2018

7 листопада, 2018 - 10:21

На території Польщі у середу, 7 листопада, почнуться великі маневри країн НАТО Anakonda-2018.

Військові будуть відпрацьовувати стратегічне оборонне взаємодія в умовах звичайних і гібридних погроз, повідомляє Кореспондент.

Всього в навчаннях візьмуть участь близько 100 тисяч осіб, буде задіяно 5 тисяч одиниць різноманітної техніки, 45 кораблів, 150 літаків і вертольотів.

В Міноборони Польщі відзначили, що ці навчання не спрямовані проти жодної держави.

Як раніше повідомляло агентство, Сполучені Штати та Південна Корея з понеділка знову почали військові навчання, відкладені раніше в ході переговорів з КНДР.

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