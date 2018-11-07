У США двоє американців українського походження стали губернаторами

За результатами голосування на проміжних виборах в США 6 листопада двоє кандидатів українського походження були обрані губернаторами штатів Колорадо та Іллінойс. Обоє – представники Демократичної партії.

Як повідомляє Голос Америки, 43-річний представник ЛГБТ-спільноти Джеред Поліс здобув перемогу на виборах губернатора штату Колорадо.

Поліс є третім поколінням українських іммігрантів, які прибули до США на початку 20-го століття. Під час виборчої кампанії він виступав за захист прав іммігрантів та біженців.

Новим губернатором штату Іллінойс обрано мільярдера Дж. Б. Пріцкера, який походить з родини українських євреїв.

Дж. Б. Пріцкер є одним з 11 мільярдерів сім'ї Пріцкер, яка належить до топ-15 найзаможніших родин світу. За даними Celebrity Net Worth, статки Пріцкерів оцінюються у $33,5 млрд.