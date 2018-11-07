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У Євробаченні-2019 візьмуть участь 42 країни

7 листопада, 2018 - 22:26
Фото liga.net

У Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 візьмуть участь 42 країни.

Про це повідомили організатори конкурсу.

“У 2019 році 42 країни приїдуть до Ізраїлю (на Євробачення – ред.)”, – зазначають організатори.

Півфінали пісенного змагання, у яких визначаться учасники фінального етапу, відбудуться 14 та 16 травня. Представники країни-організатора і званої “Великої п’ятірки” – Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, та Великої Британії – традиційно виступатимуть відразу у фіналі 18 травня.

Офіційний слоган Євробачення-2019 – “Наважся мріяти”.

Джерело: День

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