У Євробаченні-2019 візьмуть участь 42 країни

7 листопада, 2018 - 22:26
У Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019 візьмуть участь 42 країни.
Про це повідомили організатори конкурсу.
“У 2019 році 42 країни приїдуть до Ізраїлю (на Євробачення – ред.)”, – зазначають організатори.
Півфінали пісенного змагання, у яких визначаться учасники фінального етапу, відбудуться 14 та 16 травня. Представники країни-організатора і званої “Великої п’ятірки” – Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, та Великої Британії – традиційно виступатимуть відразу у фіналі 18 травня.
Офіційний слоган Євробачення-2019 – “Наважся мріяти”.
Джерело: День