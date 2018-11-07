Україна та Фінляндія обговорили спільні дії зі звільнення в'язнів Кремля

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.

Про це повідомляє АПУ.

"Співрозмовники відзначили високу динаміку двостороннього політичного діалогу. Президент Порошенко наголосив на готовності України продовжувати зміцнення двостороннього співробітництва, зокрема у торгівлі. У цьому контексті відзначено важливість майбутнього візиту Президента Фінляндської Республіки до України", — йдеться у повідомленні.

Президент Нііністьо запевнив, що Фінляндія й надалі підтримуватиме Україну в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності, зокрема, шляхом підтримки реформ у нашій державі.

Порошенко подякував за відчутну допомогу Фінляндії у подоланні гуманітарних наслідків російської агресії на Донбасі.

Сторони обговорили подальші кроки задля звільнення українських політичних в’язнів у Росії. Президент України подякував фінському колезі за його особисту активну позицію у цьому питанні.