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Уряд дозволив часткову компенсацію за кредитами для великих сільгоспвиробників

7 листопада, 2018 - 17:29
Фото Reuters

Кабмін дозволив часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами сільгоспвиробникам з річним оборотом понад 20 млн грн.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до проекту йдеться, що раніше програма здешевлення кредитів була направлена ​​на виробника з річним оборотом до 20 млн грн. Оскільки обсяг використаних коштів за програмою здешевлення кредитів склав 64% "через відсутність в багатьох областях дрібних позичальників", Міністерство аграрної політики та продовольства запропонувало відмовитися від даного обмеження.

Очікується, що доступ до даної програми для всіх сільгоспвиробників, незалежно від їх річного обороту, дозволить використовувати всі засоби, виділені на здешевлення кредитів для аграріїв.

Також наголошується, що витрати з держбюджету-2018 на здешевлення кредитів в АПК передбачені на рівні 66 млн грн, що становить 20% річної потреби.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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