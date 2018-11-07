Уряд почне реорганізовувати міністерство ветеранів з наступного тижня, - Гройсман

7 листопада на засіданні Кабінету міністрів України прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд з наступного тижня розпочне реорганізацію міністерства ветеранів. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 7 листопада на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Еспресо.TV.

"Насправді в коаліції ще відпрацьовується питання щодо погодження кандидатури на позицію міністра. Це ще займе, напевно, певний період часу. Але я думаю, що ні ветерани, ні їхні проблеми не можуть чекати", - заявив Гройсман.

За його словами, він зустрівся з групою народних депутаті та обговорим з ними створення міністерства. Найближчими днями уряд може запропонувати реформу державної служби, яка вже готова опікуватися цим питанням, але поки що залишається без керівника.

"Найближчими тижнями ми могли би запропонувати реформу самої держвної служби як центрального органу виконавчої влади, яка вже сьогодні готова цим питанням опікуватись але поки що залишається без керівника", - сказав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що вирішення проблем і формування політики пришвишиться якщо кандидатом буде представник із органів влади.

"Я запропонував нашим ветеранам, щоб внесли узгоджену кандидатуру керівника такої служби. Якщо це буде представник із органів влади, ми зможемо одразу його перевести рішенням уряду і розпочати системно працювати над вирішенням проблем і формуванням політики у цій сфері", - сказав він.

Він вважає, що вже на наступному тижні Кабмін може розпочати прийняття перших необхідних рішень щодо реорганізації державної служби з питань ветеранів і "створити потужну інституцію, у якій будуть зосереджені, у тому числі і фінансові ресурси для формування політики у цій сфері".