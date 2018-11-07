Вибухи в Ічні сталися через диверсію, - прокуратура

Пожежа на арсеналі Міноборони в Ічні, що в Чернігівській обл., сталася унаслідок диверсії.

Про це заявив військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко, передає "Громадське".

"Хтось проник на склад та заклав вибухівку. Нині триває низка експертиз, які допоможуть встановити, як саме було закладено вибуховий предмет та ким", - сказав Рябенко.

Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Було припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України, пізніше перекваліфіковане на диверсію.