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Завтра "Укрзалізниця" запускає перший тепловоз "Тризуб" корпорації General Electric

7 листопада, 2018 - 11:59
Фото з Facebook Євген Кравцов

8 листопада перший тепловоз "Тризуб" корпорації General Electric проїде пробігове випробування у 150 кілометрів у складі вантажного потягу на ділянці Кременчук-Ромодан. Про це повідомив в Facebook в. о. голови "Укрзалізниці" Євгеній Кравцов.

Перший тепловоз GE вийде на колії вже завтра. За словами Кравцова, це будуть пробігові випробування у реальних умовах на українській залізниці.

"Це будуть пробігові випробування в реальних умовах на українській залізниці. "Тризуб" проїде відстань у 150 км у складі вантажного поїзда на ділянці Кременчук-Ромодан", - написав Кравцов.

Новим тепловозом керуватиме локомотивна бригада з депо Мелітополь. Працівники вивчили особливості експлуатації ТЕ33АС у Казахстані.

В Україні вже 15 нових локомотивів виробництва GE на доукомплектації. Кравцов зазначив, що у першому кварталы 2019 року "Укрзалізниця" отримає ще 15 таких локомотивів.

Джерело: День

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