Заяву на біометричний паспорт можна буде подати онлайн

Відтепер працює сервіс онлайн-регістрації біометричних паспортів. Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби.

"Запущена нова електронна послуга, за допомогою якої громадяни можуть внести онлайн свої персональні дані для оформлення біометричних документів" , - йдеться у повідомленні.

Електронна послуга доступна на сайті Державної міграційної служби України dmsu.gov.ua а також – на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги".

Раніше громадяни мали змогу дистанційно записатись до електронної черги та сплатити відповідні адміністративні збори. Відтепер вони можуть заповнити інтерактивну форми, вказавши свої персональні дані.

Після оброблення цієї інформації онлайн-сервіс згенерує форму з QR-кодом. QR-код міститиме персональні дані заявника, а сама форма – ще й вичерпний перелік документів, які слід мати під рукою під час особистого візиту до підрозділу ДМС.

Також у повідомлені зазначили, що ця процедура безпечна з точки зору захисту персональних даних, адже вони не зберігаються на сервісах міграційної служби.

Але громадянам все одно необхідно буде з'явитися до міграційної служби, аби сфотографуватися та відсканувати відбитки пальців.