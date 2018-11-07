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Зонд OSIRIS-REx сфотографував 360-градусну панораму астероїда Бенну (відео)

7 листопада, 2018 - 22:50
Скріншот з відео

Через два роки після запуску космічний корабель OSIRIS-REx сфотографував і передав на Землю 360-градусну панораму астероїда Бенну.

Знімки були зроблені з відстані близько 200 км, протягом приблизно 4 годин, повідомляє НВ з посиланням на GeekWire.

За словами професора Університету Арізони Данте Лауретта, одного з керівників місії OSIRIS-REx, на знімках видно дивовижні варіації відображення з поверхні астероїда. У південній півкулі Бенну також є валун, який виглядає так, ніби він "просто висить" через слабке гравітаційне тяжіння астероїда.

3 грудня станція вийде на 20-кілометрову орбіту навколо Бенну. А в грудні 2018 року OSIRIS-REx почне отримувати зображення за допомогою камери MapCam, яка дозволить побачити астероїд в кольорі.

Бенну відноситься до вуглецевих астероїдів спектрального класу В. Передбачається, що подібні астероїди могли бути постачальниками складних органічних сполук і води на молоду Землю. Орбіти Землі і Бенну перетинаються, ймовірність зіткнення з ним вчені оцінюють в один до 4 тисяч.

OSIRIS-REx - не єдиний зонд, який зараз зайнятий дослідженнями астероїдів: японський зонд Hayabusa 2 знаходиться в центрі свого власного дослідження іншого астероїда, який дуже схожий на Бенну, тільки в два рази більше. Hayabusa 2 повинен захопити шматочки астероїда Рюгу в наступному році і повернути їх на Землю в 2020 році, задовго до повернення OSIRIS-REx.

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