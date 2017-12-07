Через українські порти з початку року пройшло 5,3 млн тонн вугілля

За 11 місяців 2017 року українськими портами оброблено 121 млн тонн вантажів, обсяг перевалки вугілля становив 5,3 млн тонн, що на рекордні 55,5% більше, ніж торік. Такі дані опублікували в Адміністрації морських портів України.

"Вантажообіг в морських портах України протягом 11 місяців 2017 року зберігає позитивну динаміку. З січня по листопад поточного року морські порти України обробили 121 млн тонн вантажів, що на 0,6% більше показників минулого року", - йдеться у повідомленні.

Обсяг перевалки імпортних вантажів зріс на 24,8% в порівнянні з минулим роком - до 18,3 млн тонн, експортних - знизився на 0,4% і сягнув 90,5 млн тонн.

"У структурі імпорту найбільший приріст, як і раніше, показує вугілля, обсяг перевалки якого склав 5,3 млн тонн, що на рекордні 55,5% більше, ніж в минулому році", - сказано у повідомленні.

У перевалці експортних вантажів значну частку займає зерно - майже 35 млн тонн і продукція металургії - 30,7 млн тонн. При цьому експорт рослинних олій збільшився до 4,9 млн тонн (приріст на 23,5% в порівнянні з минулим роком).

Обсяг обробки транзитних вантажів збільшився на 10,7% до 10,8 млн тонн, а контейнерна перевалка зросла на 3,2% до 545,4 тис. ТЕU.