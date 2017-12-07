Чийгоз і Умеров судитимуться з Кремлем

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров збираються подати позов на адміністрацію Путіна, оскільки у них до сих пір немає жодних документів про переміщення з Криму в Україну. Де-юре Чийгоз і Умеров все ще в Криму. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook.

"Після стрімкої "депортації" за межі Криму Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, коли їх в режимі спецоперації посадили на літак і через Анапу відправили в Анкару, з'ясувалося, що ніяких документів про їх переміщення російська влада їм не видала," - повідомив адвокат.

Так, єдиний документ, який видали Ахтему Чийгоз в СІЗО - довідка про звільнення. Ільмі Умеров взагалі опинився за межами Криму без будь-яких підтверджуючих документів.

"За паперами, де-юре, Чийгоз і Умеров все ще в Криму," - уточнив він.

Єдиною документальної зачіпкою виявилося посилання в довідці про звільнення Ахтема Чийгоза на указ президента Російської Федерації про помилування номер 515 від 24.10.2017.

У зв'язку з цим адвокат Едем Семедляев і Микола Полозов направили адвокатські запити в адміністрацію президента РФ про надання відомостей про винесення відповідних указів Путіном.

"Незабаром нам прийшли відповіді. Адміністрація президента Російської Федерації відмовилася надавати ці відомості, пославшись на те, що вони є інформацією з обмеженим доступом. Іншими словами, обидва укази про помилування Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова були засекречені, що позбавляє їх права на реалізацію своїх прав, в тому числі на повернення додому в Крим," - додав Полозов.

Адвокат повідомив про швидкий позов в АП РФ з боку Чийгоза і Умерова, представляти їх інтереси в суді буде Полозов.

"Найближчим часом Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров подадуть позови до адміністрації президента Російської Федерації з вимогою розсекретити ті нормативні акти, які безпосередньо зачіпають їх права і свободи. Представляти їх у московському суді буду я. Ми будемо вимагати чіткої відповіді від адміністрації президента Путіна в зв'язку з якими обставинами і на якій підставі Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров були вивезені з території Криму, "- повідомив адвокат.

Нагадаємо, Умеров готовий продовжувати участь у національному русі й боротьбі за повернення Криму.