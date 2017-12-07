Чийгоз закликає ОБСЄ зупинити російський терор в окупованому Криму

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні закликав міжнародну спільноту зупинити російський терор проти кримських татар в окупованому Криму.

Про це повідомила у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"Ми не повинні заплющувати очі на те, що люди помирають, що діти залишаються сиротами. Весь Крим з надією очікує, що ви зупините терор в окупованому Криму", - процитувала вона слова Чийгоза.

1/2 Akhtem Chiygoz: We should not turn a blind eye to the fact that people are dying, that children remain orphans #CrimeaIsBleeding — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 грудня 2017 р.

2/2 Akhtem Chiygoz: the whole Crimea expects with hope that you will stop this terror in the occupied Crimea #CrimeaIsBleeding — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 грудня 2017 р.

Нагадаємо, 7 грудня у Відні розпочалося XXIV засідання Ради міністрів ОБСЄ. Міністерство закордонних справ України разом з Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим проводить захід щодо прав людини в окупованому Криму.

У вересні 2017 року Чийгоза було засуджено російським судом в окупованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за обвинуваченням в організації масових заворушень біля приміщення Верховної Ради Криму у Сімферополі 26 лютого 2014 року.

Умерова було засуджено до двох років колонії-поселення за обвинуваченням в "закликах до порушення територіальної цілісності РФ" за висловлювання в ефірі телеканалу ATR про те, що Крим - це Україна.

25 жовтня Росія звільнила Умерова та Чийгоза і передала їх Туреччині.

30 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що турецький уряд обміняв двох заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох росіян, обвинувачених у шпигунстві.