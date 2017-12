Чийгоз закликає ОБСЄ зупинити російський терор в окупованому Криму

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні закликав міжнародну спільноту зупинити російський терор проти кримських татар в окупованому Криму.

Про це повідомила у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"Ми не повинні заплющувати очі на те, що люди помирають, що діти залишаються сиротами. Весь Крим з надією очікує, що ви зупините терор в окупованому Криму", - процитувала вона слова Чийгоза.

1/2 Akhtem Chiygoz: We should not turn a blind eye to the fact that people are dying, that children remain orphans #CrimeaIsBleeding

2/2 Akhtem Chiygoz: the whole Crimea expects with hope that you will stop this terror in the occupied Crimea #CrimeaIsBleeding

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 грудня 2017 р.