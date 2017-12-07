Донецький "Шахтар" вийшов у плей-офф Ліги Чемпіонів

У найпрестижнішому футбольному єврокубку завершився груповий етап. За підсумками протистоянь середи, останні вакансії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА заповнили донецький "Шахтар", "Ліверпуль", "Севілья" і "Порту", які приєдналися до "Парі Сен-Жермен", "Баварії", "Манчестер Сіті", "Бешикташа", "Тоттенгема", "Реала", "Барселони", "Челсі", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед", "Роми" і "Базеля", повідомляє Укрінформ.

Перший гол у матчі у матчі "Шахтар" - "Манчестер Сіті" забив у ворота британців Бернард (на 26-й хвилині), другий - Ісмаїлі (на 32-й). Українському клубу гол забив Серхіо Агуеро з пенальті на другій доданій хвилині матчу. У паралельному матчі групи F італійський "Наполі" програв нідерландському "Феєнорду" (1:2), пише DW.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА пройде 11 грудня у швейцарському Ньйоні. Перші матчі відбудуться 13-14 та 20-21 лютого, повторні - 6-7 та 13-14 березня.

Наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував результат матчу 6-го раунду групової стадії Ліги чемпіонів, в якому гірники обіграли "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1 і пробилися в 1/8 турніру.

"Зараз у мене найвеселіша прес-конференція в кар'єрі. Всі сміються і посміхаються ... Такого у мене ще не було. Що я зроблю, якщо Шахтар вийде в фінал? Ви мені задаєте такі питання ... Зараз нам треба думати про наступний матч із "Зорею". Чи бачили мене в образі Зорро гравці? Яка була їхня реакція? Хлопці мене не бачили в цьому образі, але дуже хотіли б побачити. Вірю, що цей жарт буде жити ще дуже довго", - сказав він.

При цьому варто відзначити, що коуч, як і обіцяв, прийшов на прес-конференцію в костюмі Зорро, повідомляє UA.Футбол.