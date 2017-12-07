"Динамо" перемогло "Партизан" із рахунком 4:1

У 6 турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" перемогло вдома сербський "Партизан", передає Еспресо.

Ліга Європи. Група B. 6 тур

"Динамо" (Україна) – "Партизан" (Сербія) 4:1

Голи: Морозюк, 6, Жуніор Мораес, 28, 31, 78 (з пенальті) – Євтовіч, 45+4

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Кадар, Шапаренко (Бесєдін, 77), Хачеріді, Буяльський (Гармаш, 66), Піваріч, Циганков, Мораеш, Морозюк, Шепелєв.

"Партизан": Стойковіч, Соломон (Ожеговіч, 66), Мілетіч-II, Пантіч, Мітровіч, Мілетіч, Більєр (Джурічковіч 77), Євтовіч, Сума, Вулічевіч, Тавамба.

Попередження: Морозюк, 62 – Більєр, 40, Мілетіч, 47

Микола Морозюк вивів "Динамо" вперед на 6-й хвилині, коли зіграв на добиванні після удару Жуніора Мораеса та сейву голкіпера.

На 28-й та 31-й хвилині Мораес забив два голи-близнюки – він розстрілював порожні ворота, після передач Морозюка.

"Партизан" скоротив відставання у рахунку наприкінці першого тайму, коли Марко Євтовіч реалізував пенальті.

Знову розгромним рахунок зробив Жуніор Мораес, який реалізував одинадцятиметровий зароблений Віктором Циганковим, та оформив хет-трик.