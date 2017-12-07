ФРН та Франція опинилися серед 49 країн-порушниць санкцій проти КНДР

Загалом 49 країн порушили санкції Організації Об'єднаних Націй щодо Північної Кореї між березнем 2014 року і вереснем 2017 року.

Про це йдеться у даних американського Інституту науки та міжнародної безпеки, передає ЄП з посиланням на CNN.

Серед країн порушниць опинилися Китай, найбільший торговельний партнер Північної Кореї, а також Німеччина, Бразилія, Індія та Франція.

Тринадцять з них, включаючи Анголу, Кубу, Мозамбік, Танзанію, Іран, Шрі-Ланку, М'янму і Сирію, були пов'язані з військовими Північної Кореї.

Усі, крім п'яти з 49 країн, порушили режим санкції іншими способами, наприклад, сприяючи підставним компаніям режиму Північної Кореї або імпортуючи санкційні товари та корисні копалини.

Двадцять країн також були пов'язані з тим, щоб допомагали здійснювати доставки на кораблях до та з Північної Кореї, часто "перефарбовуючи" або змінюючи національну реєстрацію суден.

Загалом до списку країн-порушниць потрапили: Ангола, Барбадос, Бразилія, Болгарія, В'єтнам, Греція, Єгипет, Ефіопія, Китай, Камбоджа, Кірибаті, Коста-Ріка, Малайзія, Маршаллові острови, Мексика, Монголія, Намібія, Німеччина, Індія, Ірландія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Палау, Панама, Перу, Пакистан, Польща, Румунія, Росія, Сальвадор, Сінгапур, Сьєрра-Леоне, Судан, Сирія, Шрі-Ланка, Танзанія, Таїланд, Того, Філіппіни, Фіджі та Франція та інші.