Генсек ООН: Єрусалим повинен бути столицею двох держав

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про те, що питання про статус Єрусалиму має бути вирішене в рамках двосторонніх переговорів, на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, а також обов'язково з урахуванням інтересів палестинської та ізраїльської сторін. Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку, передає Центр новин ООН.

"Вступивши на посаду Генерального секретаря, я з першого ж дня постійно виступаю проти будь-яких односторонніх заходів, які підривали б перспективи миру для ізраїльтян і палестинців. Що стосується рішень по Єрусалиму, то вони повинні бути прийняті в рамках домовленостей щодо остаточного статусу безпосередньо між двома сторонами на основі відповідних резолюцій Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН з урахуванням законних інтересів як палестинської, так і ізраїльської сторін", - впевнений Генеральний секретар ООН.

Також Гутерріш пообіцяв докласти всіх зусиль для надання підтримки ізраїльським і палестинським лідерам в тому, щоб сприяти їх поверненню до предметних переговорів, реалізувати прагнення до міцного миру для цих народів.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп оголосив 6 грудня про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Він підкреслив, що Ізраїль має право сам визначати свою столицю. На думку Трампа, "Єрусалим — не тільки серце трьох великих релігій, але тепер і серце однією з найбільш успішних демократій у світі". Також президент США констатував, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Рішення Трампа гаряче вітав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, який назвав його "історичним". Тим часом арабські та інші мусульманські держави попередили, що викликає гострі дискусії рішення може посилити напруженість в регіоні і зірвати спроби США досягти мирної угоди між арабами та Ізраїлем.