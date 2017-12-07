Картина Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" стане експонатом музею в ОАЕ

Картину Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" ("Salvator Mundi") виставлять у музеї Louvre Abu Dhabi. Про це повідомляється у Twitter музею в середу, 6 грудня. Коли саме "Спаситель світу" прибуде до Об'єднаних Арабських Еміратів, не уточнюється.

Da Vinci's Salvator Mundi is coming to #LouvreAbuDhabi pic.twitter.com/Zdstx6YFZG — Louvre Abu Dhabi (@LouvreAbuDhabi) December 6, 2017

Louvre Abu Dhabi - перший у світі музей, який носить ім'я Лувру та знаходиться за межами Франції. У колекції музею - близько 600 витворів мистецтва. Louvre Abu Dhabi називають "першим універсальним музеєм в арабському світі", пише DW.

"Спаситель світу" - одне з менш ніж двадцяти відомих полотен, щодо яких доведене авторство Леонардо да Вінчі. Картина із зображенням Христа у вбранні епохи Відродження створена приблизно у 1500-му році.

Картину, як повідомляє The New York Times, придбав маловідомий саудівський герцог. Бадер ібн Абдуллаха ібн Мохаммеда польське інформагентство Pap називає другом і співробітником 32-річного спадкоємця престолу Саудівської Аравії принца Мохаммеда ібн Салмана.

Це єдина робота італійського генія, яка залишалася у приватному володінні. Довгий час вона вважалася втраченою. У листопаді 2017 року її продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 450,3 мільйона доларів. Ця сума - абсолютний рекорд в історії аукціонів живопису.

Нагадаємо, заявку на аукціоні подали щонайменше 45 охочих, однак їх кількість врешті зменшилася лише до двох із підняттям ставки.