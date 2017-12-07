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Клімкін і Тіллерсон обговорили "блакитні шоломи" на Донбасі

7 грудня, 2017 - 16:02
Фото з Twitter Pavlo Klimkin

Міністр закордонних справ Павло Клімкін обговорив із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном питання миротворчої місії ООН на Донбасі, енергетичну безпеку та підтримку Сполученими Штатами антикорупційної системи в Україні.

Про це урядовець написав у Twitter.

"Зустрівся з американським колегою Рексом Тіллерсоном. Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні", - зазначив Клімкін.

Джерело: День
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