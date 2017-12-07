Клімкін і Тіллерсон обговорили "блакитні шоломи" на Донбасі

Міністр закордонних справ Павло Клімкін обговорив із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном питання миротворчої місії ООН на Донбасі, енергетичну безпеку та підтримку Сполученими Штатами антикорупційної системи в Україні.

Про це урядовець написав у Twitter.

"Зустрівся з американським колегою Рексом Тіллерсоном. Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні", - зазначив Клімкін.