Клімкін планує зустрітись із Лавровим у Відні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін планує 7 грудня у Відні зустрітися в главою МЗС РФ Сергієм Лавровим для обговорення питання політичних в'язнів.

Про це Клімкін заявив у відеоблозі YouTube з міністерського засідання ОБСЄ у Відні.

"Сьогодні намагатимуся зустрітися з Лавровим, щоб поговорити про наших в'язнів, наших політичних в'язнів, оскільки дуже важливо емоційно, не стільки політично момент", - сказав Клімкін.

"Тільки що прибіг із зустрічі з держсекретарем Сполучених Штатів Рексом Тіллерсоном. Класна зустріч, класна за атмосферою! Багато питань обговорили - те, що ми робимо разом з ним і Куртом Волкером щодо просування місії, що робити далі, як далі будувати тиск на Росію, в тому числі і в контексті реалізації нових американських санкцій. Багато різних ідей, працюємо далі", - заявив міністр.

Він зазначив, що обговорювалася необхідність продовження реформ.

"Ми говорили про необхідність продовження реформ, про підтримку цих реформ з боку Сполучених Штатів. І про те, що необхідно далі просуватися у справі створення ефективної і незалежної антикорупційної системи в України, оскільки без цього успіх реформ неможливий", - пояснив він.