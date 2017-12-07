Клімкін закликав міністрів країн ОБСЄ посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав посилити тиск на Росію за допомогою санкцій для захисту прав людини в окупованому Криму. Про це він сказав у Відні, де триває міністерське засідання ОБСЄ, повідомила у своєму Twitter-акаунті речниця МЗС Мар'яна Беца.

.@PavloKlimkin We must step up pressure on Russia. Personal sanctions is one the most important instruments #CrimeaIsBleeding #OSCEMC17 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 7, 2017

"Ми повинні підсилити тиск на Росію. Особисті санкції є одним із найважливіших інструментів", - сказав П.Клімкін.

За словами міністра, кожне правопорушення в Криму має призвести до нових санкцій. На його думку, такі заходи є ефективними.

Окрім того, за словами речниці, представники США, Канади, Швеції, Туреччини, Литви, Латвії, Польщї, Румунії, Естонії, Норвегії, Британії та Данії визнали необхідність посилювати тиск на РФ.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ, з початку року на Донбасі було 300 тисяч порушень тиші.