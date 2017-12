Клімкін закликав міністрів країн ОБСЄ посилити санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав посилити тиск на Росію за допомогою санкцій для захисту прав людини в окупованому Криму. Про це він сказав у Відні, де триває міністерське засідання ОБСЄ, повідомила у своєму Twitter-акаунті речниця МЗС Мар'яна Беца.

.@PavloKlimkin We must step up pressure on Russia. Personal sanctions is one the most important instruments #CrimeaIsBleeding #OSCEMC17

