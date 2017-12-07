Лідер ХАМАС назвав рішення Трампа щодо Єрусалима оголошенням війни палестинцям

Лідер палестинського руху опору ХАМАС Ісмаїл Ханія закликав почати нову інтифаду (арабський рух повстання) у відповідь на рішення президента США Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Він назвав такий крок американської сторони оголошенням війни палестинцям, пише Daily Sabah.

«Ми повинні працювати над запуском інтифади проти сіоністського ворога», - сказав Ханія в своєму виступі в Газі.

Ханія додав, що палестинське повстання почнеться в п'ятницю.

«Ми стверджуємо, що Єрусалим єдиний, не східний або західний, і залишиться столицею Палестини, всієї Палестини», - сказав лідер ХАМАС.

У той час ізраїльські військові заявили, що розгортають підкріплення на окупованому Західному березі.

«Після завершення оцінки ситуації, було прийнято рішення про те, що кілька батальйонів будуть зміцнюватися в районі [Західного берега]. Ці дії з бойової розвідки можна вважати заходами територіальної оборони», - йдеться в заяві ізраїльських військових.

Нагадаємо, Трамп підтвердив намір перенести посольство США до Єрусалима.