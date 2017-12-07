Меркель розкритикувала Трампа за рішення визнати Єрусалим

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Лівії Фаізом аль-Сарраджем в Берліні, повідомляє ЄП з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

"Федеральний уряд не погоджується з одностороннім рішенням президента США", - сказала Меркель, додавши, що вона хотіла б відновити переговори у формулі двох держав, в рамках яких повинен був бути узгоджений статус Єрусалиму.

Нагадаємо, що Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.