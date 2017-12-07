МВФ закликає захистити незалежність НАБУ і САП та оперативно створити антикорупційний суд

У Міжнародному валютному фонді висловили занепокоєння ситуацією, яка склалася навколо НАБУ і САП, та закликають зберегти незалежність цих відомств.

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард.

"Ми глибоко стурбовані недавніми подіями в Україні, які можуть погіршити прогрес, досягнутий у створенні незалежних інституцій, що борються з корупцією на високому рівні, включаючи НАБУ та САП", - заявила глава МВФ.

Лагард наголосила, що боротьба з корупцією є ключовою потребою для українського суспільства та має вирішальне значення для досягнення міцного й стабільного зростання. Також це є частиною зобов'язань уряду за програмою МВФ.

У МВФ закликають українську владу захистити незалежність НАБУ та САП, а також оперативно створити антикорупційний суд.

"Ми закликаємо українську владу та парламент захистити незалежність НАБУ та САП. Ми також наполегливо закликаємо владу швидко просуватися з прийняттям законодавства, щоб оперативно впровадити незалежний антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, що є необхідним для надійного вирішення справ з корупції на високому рівні", - наголосила глава МВФ.