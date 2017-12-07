МЗС закликав українців утриматися від поїздок у Східний Єрусалим

Посольство України в Ізраїлі закликало Українців утриматися від поїздок в Східний Єрусалим і на Західний берег Йордану через загрозу терактів, що виникла після рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це повідомляється на сайті посольства України в Ізраїлі.

"У зв'язку з рішенням президента США про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і про переведення посольства США в Єрусалим, існує ймовірність загострення безпекової ситуації на Західному березі і в Східному Єрусалимі через терористичну загрозу. Посольство рекомендує громадянам України уникати відвідування найближчим часом цих місць", - йдеться в повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на цій території, рекомендують уникати скупчень людей і дотримуватися обережності.

Нагадаємо, що Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.