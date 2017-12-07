На Рівненщині попрощалися з загиблим бійцем

На Рівненщині в останню путь провели бійця АТО Юрія Рудика. Йому було 46 років. Чоловік служив у 10-ій гірсько-штурмовій бригаді на Луганщині, повідомили з прес-служби Рівненської облдержадміністрації. Він підписав контракт влітку цього року.

Юрій отримав важке поранення 18 листопада. При виконанні бойового завдання в нього поцілив снайпер. Куля влучила у голову. Бійця доправили в обласну лікарню ім. Мечникова, що в Дніпрі. Він перебував у стані глибокої коми. Небайдужі збирали кошти на порятунок Юрія, адже лікування було дороговартісним. Проте 4 грудня боєць помер, так і не прийшовши до свідомості.

Юрій Рудик був родом із села Майків Гощанського району. Односельці зустрічали тіло героя вночі 6 грудня, тримаючи в руках свічки та квіти. У загиблого бійця залишилося двоє дорослих дітей та літня мати.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне