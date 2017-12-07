НСТУ оголосило менеджерів і продюсерів обласних філій

6 грудня правління Національної суспільної телерадіокомпанії України оголосило результати конкурсу на посади менеджерів і продюсерів Суспільного. 5 грудня правління завершило співбесіди з кандидатами, що взяли участь у відкритому конкурсі.

Про результати конкурсу написав на своїй сторінці у Facebook голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

За результатами конкурсу менеджерами регіональних філій Суспільного стали:

Вінницька філія — Тарануха Тарас

Житомирська філія — Самарцев Артур

Закарпатська філія — Мещеряков Віталій

Івано-Франківська — Кияницька Наталія

UA: ДОНБАС — Шаповалов Андрій

Миколаївська філія — Білоус Ірина

Одеська філія — Небольсін Олег

Полтавська філія — Сердюк Євгеній

Сумська філія — Такул Олександр

Черкаська філія — Старинець Євгеній

Чернігівська філія — Соколюк Вадим

Чернівецька філія — Гришин-Грищук Ольга

Посади продюсерів регіональних філій Суспільного за результатами конкурсу отримали:

Вінницька філія — Мозалевський Віктор

Житомирська філія — Ладижець Володимир

Закарпатська філія — Тичина Євген

Запорізька філія — Андреєва Наталія

Івано-Франківська філія — Держипільська Галина

Кіровоградська філія — Кваша Олена

UA: ДОНБАС — Нощенко Сергій

Львівська філія — Антоник Уляна

Одеська філія — Кипоренко Ірина

Полтавська філія — Журавльова Ольга

Рівненська філія — Білецька Інна

Сумська філія — Кириленко Оксана

Харківська філія — Силаєва Ганна

Херсонська філія — Середюк Василь

Чернігівська філія — Шелковий Артем

Чернівецька філія — Волошин Максим

Із менеджерами та продюсерами філій підпишуть строкові трудові договори на один рік, які за результатами роботи можуть бути продовжені.

Регіональні дирекції, де конкурси вважаються таки, що не відбулися, по позиціях:

Волинська РД – не обрано менеджера та продюсера

Дніпровська РД – не обрано менеджера та продюсера

Запорізька РД – не обрано менеджера

Кіровоградська РД – не обрано менеджера

Криворізька РД – не обрано менеджера та продюсера

Львівська РД – не обрано менеджера

Миколаївська – не обрано продюсера

Рівненська РД – не обрано менеджера

Тернопільська РД – не обрано менеджера та продюсера

Харківська РД – не обрано менеджера

Херсонська РД – не обрано менеджера

Хмельницька РД – не обрано менеджера та продюсера

Черкаська РД – не обрано продюсера

З 11 грудня новообрані менеджери та продюсери філій вступлять на свої посади у регіонах. Там, де конкурс не відбувся – буде призначено т. в. о. (тимчасово, до нового конкурсу, виконуючих обов’язки) менеджерів, які, так само як і нові керівники, проведуть оптимізацію системи протягом наступних двох місяців, повідомляє компанія.

Конкурсний відбір пройшов у 23 областях. Було заповнено 12 із 22 вакансій менеджерів та 16 із 23 вакансій продюсерів.

Зураб Аласанія описав, як проходив процес конкурсного відбору.

«8 днів по 12 годин на день, 226 співбесід. Все це далося непросто, як кандидатам, так і правлінню, яке повним складом працювало як журі конкурсу.

Претенденти дуже різні: були люди з ідеями, були пристосуванці, були й просто «а раптом пройде». Але допомогла підготовча робота центральної дирекції НСТУ. По продюсерах працювала експертна група Ради Генпродюсерів. Рада збиралася кожного дня і працювала по претендентах на позиції продюсерів філій – обговорювала портфоліо, дивилась творчі доробки кандидатів, зважала на їх досвід, і робила рекомендаційний висновок для членів журі. Висновків було три: не рекомендувати, рекомендувати до співбесіди, рекомендувати до найму (цей останній висновок журі побачило лише двічі серед більше ніж двохсот рекомендацій)», – зазначив Зураб Аласанія.

За його словами, по претендентах на посади менеджерів філій працювали оргвідділ НСТУ та безпековий департамент (по одному з претендентів було знайдено інформацію щодо його роботи на керівний посаді в Криму вже під час окупації; претендента було знято з конкурсу). Перевірялась відповідність та правдивість інформації в резюме та біографічних довідках; збирались данні методом OSINT (на основі відкритих джерел) та з власних джерел по регіонах.

«Найчастіше претенденти не вказували в даних приналежність до партій або роботу в партійних чи владних структурах – що само по собі не було для журі чимось карним, але тоді ми більше уваги приділяли етичній стороні та поточним зв’язкам претендента з політикою. В двох випадках кандидатам було запропоновано за умови обрання на посаду облишити позицію депутата місцевого самоврядування», – прокоментував голова правління НСТУ.

«Таким чином, власне співбесіди були вже завершенням, «ягодою на торті», де кандидатові можна було подивитися в очі, вислухати мотивацію, провести через тести і зробити кінцевий висновок.

Тестами у випадку продюсерів могли бути кейси з назвами та форматами програм і пропозицією обрати прийнятність для ефіру Суспільного мовника чи неприйнятність. Просвітницька програма для непевних в собі чоловіків та жінок під назвою "Пік-ап"? Трансляція конкурсу "Міс Красуня регіону"? Спортивна програма боїв без правил "Козацька звитяга"? Програма пошуку тіл загиблих на непідконтрольній території за допомогою екстрасенсів? Документальний фільм "Історія українського шансону"? А трансляція фестивалю українського "шансону"?

Так, тести були навмисно провокативними та неоднозначними; кандидат міг схвально відповісти "чому б не зняти документальний фільм про шансон, він існує як явище, і знання про це явище є корисним", а тоді попастися в пастку можливості трансляції і фестивалю заодно, що є вже популярізацією шансону, а це зовсім не є завданням Суспільного. Чи в випадку боїв без правил багатьох спантеличувала назва "Козацька звитяга" - це ж явно українське, а значить добре - відволікаючи від брутального змісту явища.

Подібними тестами перевірялись не тільки розуміння претендентами цінностей Суспільного мовника, але й знання законів України, за якими працюють медіа.

В випадках з менеджерами такими тестами ставали, наприклад, пропозиції виробництва годинного рекламного фільму про досягнення місцевого підприємства. Дорого. А потім окремо – продаж ефіру для такого фільму. Ще та спокуса для менеджера, який має дбати про фінансовий добробут філії – але має діяти в межах закону.

Врешті, на дев’ятий день майже вночі, ми підбили підсумки, обрали 12 менеджерів та 16 продюсерів. Як і зазначено в Стратегії розвитку НСТУ, ми надали першочергові можливості діючим працівникам НСТУ довести свою спроможність до змін; в разі вагання з адміністраторами (менеджерами) ми віддавали перевагу знанню системи і готовність змінювати її, а у випадках з продюсерами - воліли вливати «свіжу кров» і нове мислення в застійну систему.

Так, умови і критерії були жорсткими, ми хочемо бачити в команді лише кваліфікованих та ціннісних колег, а тому і підходимо до відбору вкрай ретельно. Тим більше, що й заробітна платня нових керівників, що мають стати двигунами реформ в регіонах – досить конкурентна для українського медійного ринку: вилка від 17 до 32 тисяч гривень з можливим преміюванням до 100 відсотків при перевиконанні KPI.

Нагадаємо, вперше в історії НСТУ керівників регіональних філій обирали відкритим конкурсом, взяти участь у якому могли всі охочі, що відповідали кваліфікаційним вимогам Положень про конкурсний відбір на посаду менеджера та продюсера філії.

Також вперше для керівництва філіями запроваджено дві різні посади: продюсер, що відповідає за контент та менеджер, який виконує лише адміністративні функції та має у обов’язках пряму заборону втручатися у творчі питання», – написав Зураб Аласанія.