ОБСЄ хоче співпрацювати з ООН в питанні миротворців на Донбасі

ОБСЄ хоче взаємодіяти з ООН в питанні України, включно з можливістю відправлення миротворців на Донбас, заявив генсек організації Томас Гремінгер.

"Ми готові співпрацювати з ООН з будь-яких конкретних пропозицій, які надійдуть від Радбезу ООН, і ОБСЄ слід бути тісно залученою в процес планування", - сказав він на відкритті засідання глав зовнішньополітичних відомств країн ОБСЄ, пише Інтерфакс-Україна.

Гремінгер додав що ОБСЄ є партнером ООН у "врегулюванні конфліктів, у вирішенні конфліктів та у відновленні після них".