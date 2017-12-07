Об’єднання канадських кіностудій ініціювало блокування піратських сайтів без рішення суду

Новим кроком у боротьбі з поширенням нелегального контенту в Канаді стане нещодавно ініційована об’єднанням канадських кіностудій пропозиція домогтися блокування піратських сайтів без рішення суду. Для початку потрібно лише дозвіл з боку уряду. Якщо він буде – блокування розпочнуться негайно, пише Tehnot.

Правовласники вважають, що такий спосіб досить ефективний. Однак досвід тієї ж Росії та України показує, зворотне. При цьому у прихильників блокування є і свої противники. Канадський професор права Майкл Гейст вважає, що під шумок боротьби з піратами правовласники стануть блокувати не тільки дійсно піратські сайти, але і ті ресурси, контент яких спірне. Мова йде, наприклад, про ресурс TVAddons, де розміщується і цілком легальна інформація, і частково «піратська».

До речі, якщо рішення буде прийнято (а шанси на це високі), тоді кількість заблокованих ресурсів зросте, однак під удар потраплять не тільки піратські ресурси.