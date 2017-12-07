Польський сейм відхилив подання про вотум недовіри уряду Шидло

У четвер польський сейм відхилив пропозицію Громадянської платформи (Platforma Obywatelska) щодо вотуму недовіри уряду, в якому Гжегож Схетина (Grzegorz Schetyna) був кандидатом на обрання прем'єр-міністра. За недовіру польському уряду проголосувало 168 опозиційних депутатів, проти - 239 депутатів, 17 утрималися, передає Polska agencja prasowa.

Громадянська платформа звинуватила уряд у відсутності запобіжних заходів до «пропаганди фашизму» під час маршу 11 листопада.

До цього в Сеймі тривала дискусія щодо оцінки дій уряду. Зокрема, провладні політики позитивно оцінювали досягнення уряду. Натомість опозиційні політики піддали дії уряду Шидло нищівній критиці. Зокрема, лідер РО Гжегож Схетина, торкаючись питання співпраці з Україною, заявив, що чинна влада своїми діями "зруйнувала відносини з Україною", пише Укрінформ.

Попри те, що вотум недовіри до уряду Шидло було відхилено, у Польщі очікується ротація в уряді. Не виключається, що Шидло на посаді прем'єра може змінити чинний віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку Матеуш Моравецький, або навіть лідер PiS Ярослав Качинський.

Лідер фракції PiS у Сеймі Ришард Терлецький повідомив у четвер, що ротація уряду відбудеться на наступному тижні.