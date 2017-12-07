Помер волинський письменник і журналіст Іван Корсак

У четвер, 7 грудня, на 71 році життя помер відомий письменник і журналіст Іван Корсак.

Про це повідомляє "Район.Луцьк".

Іван Феодосійович Корсак народився 15 вересня 1946 року у селищі Заболоття Ратнівського району.

15 років працював головним редактором районной газети "Радянське Полісся" у Камені-Каширському. Згодом 5 років редагував міську газету "Народна трибуна" в Луцьку.

У 1996 році створив газету "Сім'я і Дім", згодом радіо "СІД-ФМ". Очолював свій медіахолодинг до 2014 року.

2011—2014 рр. — член Ради Національної спілки письменників України, член редколегії газети "Літературна Україна".

У 2017 році кандидатуру Івана Феодосійовича Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка висунуло на здобуття Шевченкіської премії.

До першого конкурсного туру в номінації "Література, публіцистика, журналістика" допустили його книги "Борозна у чужому полі", "Вибух у пустелі", "На розстанях долі".

Твори письменника перекладені білоруською, польською, литовською, російською, англійською і турецькою мовами.

Крім того, Іван Корсак стояв біля витоків відомої компанії VolWest Group, у якій був членом ради директорів.

Іван Корсак – лауреат премії імені В'ячеслава Чорновола 2007 року (за книгу "Гетьманич Орлик"), премії імені Агатангела Кримського (за книгу "Імена твої, Україно", 2008), Міжнародної літературної премії імені Гоголя ("Тріумф", 2008), Міжнародної премії імені Г.Сковороди (2009), Міжнародної премії імені Д.Нитченка (2010), Світ волинської книги 2008 (за книгу "Таємниця святого Арсенія"), Лауреат Літературно-мистецької премії ім. Пантелеймона Куліша за 2013 рік (за історичні книги "Немиричів ключ", "Завойовник Європи", "Діти Яфета", "Корона Юрія 2-го"), Лауреат Всеукраїнської літературної премії ім.Зореслава (за історичні романи "Завойовник Європи", Немиричів ключ", "Корона Юрія 2-го").

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, орденом Архистратига Михаїла, двома орденами Юрія Переможця, депутат Волинської обласної ради трьох скликань, Почесний громадянин міст Луцька і Каменя-Каширського.