Порошенка, Турчинова та Авакова допитають як свідків у кримінальному провадженні про держзраду Януковича

Сторона обвинувачення оголосила клопотання в Оболонському районному суді Києва про допит як свідків у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді нинішнього Главу держави Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Таке клопотання озвучив військовий прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

"Шановний суд прошу викликати у судове засідання Порошенка Петра Олексійовича ... у якості свідка сторони обвинувачення. Необхідністю допиту даного свідка у сторони обвинувачення виникла під час дослідження доказів у судовому засіданні, що відбулося 06.12.2017 року. Вказаний свідок може надати показання з приводу збройної агресії проти України з боку органів держвлади РФ, яка в подальшому спричинила анексію Криму", - зазначив прокурор.

Загалом сторона обвинувачення заявила зі свого боку близько 140 свідків, серед яких Арсена Аваков, Олександр Турчинов, Андрій Парубій, Арсеній Яценюк та багато інших.

Водночас суд задовольнив клопотання прокуратури частково і вирішив допитати тільки частину свідків зі списку обвинувачення, в тому числі будуть допитані Порошенко, Аваков, Яценюк.