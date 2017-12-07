Порошенко сам внесе законопроект про Антикорупційний суд, якщо не буде прогресу від Ради

Президент Петро Порошенко заявив, що самостійно внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня його не внесуть нардепи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він наголошує, що 8 грудня минає місяць, як він звернувся до Верховної Ради з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду.

"Це було продиктовано бажанням створити максимально сприятливі умови для ухвалення відповідного закону. Його проект ще на стадії написання мав би бути узгоджений між різними політичними силами. Моя пропозиція все ще в силі. Однак якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом семи-десяти днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект", - наголосив глава держави.

Порошенко просить нардепів зняти з порядку денного старий законопроект "Про антикорупційні суди", як це рекомендувала Венеціанська комісія, і "розчистити простір для нового проекту".