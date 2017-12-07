Профільний комітет рекомендував ВР ухвалити проект бюджету-2018

Профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити проект бюджету на 2018 рік після внесення змін до Податкового кодексу.

Про це йдеться у висновку від 7 грудня, опублікованому на сайті Верховної Ради.

"За підсумками розгляду питання комітет з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України передбачити розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік після прийняття в цілому пов'язаних з ним законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році та про внесення змін до Бюджетного кодексу України", - йдеться у документі.

Зазначається, що порівняно із редакцією до першого читання доходи збільшено на 36 млрд 570,9 млн грн (або на 4,2%), зокрема за загальним фондом - на 28 млрд 172,3 млн грн, а за спецфондом - на 8 млрд 398,7 млн грн.

Видатки збільшили 40 млрд 505,5 млн грн (або на 4,3%), зокрема за загальним фондом - на 28 млрд 172,3 млн грн та за спецфондом - на 12 млрд 333,3 млн грн.

Надання кредитів зменшили на 30 млн грн за спеціальним фондом. Дефіцит збільшили на 3 млрд 904,6 млн грн за спецфондом за рахунок передбачення залишку конфіскованих коштів.

Нагадаємо, що на армію передбачено на 25% більше витрат, ніж цього року.